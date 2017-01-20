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19 января 17, 13:39
Ксения Собчак рассказала, как её изменило материнство (ФОТО)
Ксения Собчак
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Ксения Собчак призналась, что долгое время не была готова к материнству.
Для Ксении Собчак материнство — это что-то новое. Но уж точно радостное событие. Ксения со своим супругом Максимом Виторганом рады появлению сына. И всё своё свободное время уделяют ребёнку.

Собчак отмечала, что переживает о своём психологическом состоянии после рождения сына. Но мальчику уже два месяца и Ксения в восторге от тех эмоции, которые получает от сына.

Телезвезда рассказала об изменениях в своей жизни в связи с появлением ребёнка.

Трогательный пост Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram.

Сегодня ему два месяца!!! И это,конечно,неиссякаемый источник радости и ,как это ни странно,уверенности в себе. Природу не обманешь-удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того,что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть!!! Не уверена ,что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда,когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то
поделилась Ксения Собчак.



К слову, Ксения впервые стала мамой. А вот её супруг Максим Виторган, стал отцом уже в третий раз.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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