Ксения Собчак рассказала, как её изменило материнство (ФОТО)

Для Ксении Собчак материнство — это что-то новое. Но уж точно радостное событие. Ксения со своим супругом Максимом Виторганом рады появлению сына. И всё своё свободное время уделяют ребёнку.





Собчак отмечала, что переживает о своём психологическом состоянии после рождения сына. Но мальчику уже два месяца и Ксения в восторге от тех эмоции, которые получает от сына.





Телезвезда рассказала об изменениях в своей жизни в связи с появлением ребёнка.





Трогательный пост Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram.





Сегодня ему два месяца!!! И это,конечно,неиссякаемый источник радости и ,как это ни странно,уверенности в себе. Природу не обманешь-удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того,что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть!!! Не уверена ,что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда,когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то

поделилась Ксения Собчак.













К слову, Ксения впервые стала мамой. А вот её супруг Максим Виторган, стал отцом уже в третий раз.



