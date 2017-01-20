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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 января 17, 13:42
Юлия Топольницкая отдыхает с мужем на Мальдивах (ФОТО)
Юлия Топольницкая
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Звезда клипа "Экспонат" Юлия Топольницкая проводит свой медовый месяц на Мальдивах.
Актриса и звезда клипа "Экспонат" Юлия Топольницкая сейчас отдыхает вместе со своим мужем Игорем Чеховым на Мальдивах. Именно там пара решила провести свой медовый месяц.

Всё это время Юлия Топольницкая делится фотографиями и видео с отдыха. Солнце, море, пляж, водные прогулки... Топольницкая там явно не скучает.

К тому же Юлия со своим супругом успевают делать короткие видео, показывая, как они там развлекаются.

Также, видимо, у Юлии Топольницкой на Мальдивах была вторая свадебная церемония. Ведь у неё на странице в Instagram появилось фотография, которая подписана следующим образом:

Мои феи, спасибо, что сотворили для меня (уже второе) свадебное платье. Надеюсь, я на этом остановлюсь
Юлия Топольницкая (Instagram)

Отметим, что свадьба Юлии Топольницкой и актера Игоря Чехова состоялась еще в июле 2016 года.









Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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