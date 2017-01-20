Юлия Топольницкая отдыхает с мужем на Мальдивах (ФОТО)

Актриса и звезда клипа "Экспонат" Юлия Топольницкая сейчас отдыхает вместе со своим мужем Игорем Чеховым на Мальдивах. Именно там пара решила провести свой медовый месяц.





Всё это время Юлия Топольницкая делится фотографиями и видео с отдыха. Солнце, море, пляж, водные прогулки... Топольницкая там явно не скучает.





К тому же Юлия со своим супругом успевают делать короткие видео, показывая, как они там развлекаются.





Также, видимо, у Юлии Топольницкой на Мальдивах была вторая свадебная церемония. Ведь у неё на странице в Instagram появилось фотография, которая подписана следующим образом:





Мои феи, спасибо, что сотворили для меня (уже второе) свадебное платье. Надеюсь, я на этом остановлюсь

Юлия Топольницкая (Instagram)





Отметим, что свадьба Юлии Топольницкой и актера Игоря Чехова состоялась еще в июле 2016 года.



































