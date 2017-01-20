Джамала раскрыла секреты своей будущей свадьбы

Популярная украинская певица Джамала поделилась с поклонниками тем, какая будет ее свадьба. Об этом она сообщила ТСН, передают Нескучные новости.





Напомним, что любимый исполнительницы Бекир Сулейманов сделал звезде предложение.









"Веселая современная крымско-татарская свадьба. Хочу, чтоб наши гости, которые раньше не были на подобных мероприятиях, ощутили всю прелесть торжества: восточная еда и музыка, национальные традиции и неповторимый дух крымско-татарской свадьбы", - поделилась Джамала.





Также тренер "Голосу країни-7" рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир: "Все контролирует Бекир, потому что он лучше меня разбирается и в цифрах, и в сроках. Я очень рада и благодарна ему за то, что взял на себя эти заботы", - подытожила певица.



