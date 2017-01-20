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19 января 17, 19:48
Джамала раскрыла секреты своей будущей свадьбы
Джамала и Бекир Сулейманов
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Певица устроит веселое крымско-татарское празднование с восточной едой и музыкой.
Популярная украинская певица Джамала поделилась с поклонниками тем, какая будет ее свадьба. Об этом она сообщила ТСН, передают Нескучные новости.

Напомним, что любимый исполнительницы Бекир Сулейманов сделал звезде предложение.

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"Веселая современная крымско-татарская свадьба. Хочу, чтоб наши гости, которые раньше не были на подобных мероприятиях, ощутили всю прелесть торжества: восточная еда и музыка, национальные традиции и неповторимый дух крымско-татарской свадьбы", - поделилась Джамала.

Также тренер "Голосу країни-7" рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир: "Все контролирует Бекир, потому что он лучше меня разбирается и в цифрах, и в сроках. Я очень рада и благодарна ему за то, что взял на себя эти заботы", - подытожила певица.

Источник: neskuchno-news
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