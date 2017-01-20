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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 17, 10:11
Мария Горбань наслаждается холодным январем в теплых краях
Мария Горбань
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30-летняя Мария Горбань вместе с двухлетней дочкой Стефанией и подругой Катей уехала греться на Шри-Ланку.
Если проанализировать соцсеть российской знаменитости, то можно точно сказать: Шри-Ланка – один из ее самых любимых уголков на Земле.

Как всегда, Горбань активно делиться со своими подписчиками в Instagram снимками из отпуска. А те в свою очередь не перестают "засыпать" кумира комплиментами.

На днях звезда сериала Кухня опубликовала на соцстранице несколько фотографий с дочкой Стефанией.

Вместе с малышкой звездная мама гуляет набережной и плавает в бассейне.

К слову, двухлетняя Стефания стала настоящей “звездой“ Машиного Instagram.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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