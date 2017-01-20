Мария Горбань наслаждается холодным январем в теплых краях

Если проанализировать соцсеть российской знаменитости, то можно точно сказать: Шри-Ланка – один из ее самых любимых уголков на Земле.





Как всегда, Горбань активно делиться со своими подписчиками в Instagram снимками из отпуска. А те в свою очередь не перестают "засыпать" кумира комплиментами.





На днях звезда сериала Кухня опубликовала на соцстранице несколько фотографий с дочкой Стефанией.





Вместе с малышкой звездная мама гуляет набережной и плавает в бассейне.





К слову, двухлетняя Стефания стала настоящей “звездой“ Машиного Instagram.



























