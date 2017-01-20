Джиджи Хадид продемонстрировала обручальное кольцо

Но Джиджи Хадид вызвала очередную волну слухов о предстоящей свадьбе после того, как 21-летнюю модель подловили в Нью-Йорке. На безымянном пальце девушки красовалось изящное колечко.





Источник близкий к паре в интервью журналу Life & Style рассказал, почему модель не торопится связать судьбу узами брака с бойфрендом: "Ей только 21 и она не готова к замужеству, так что она отвергла его предложение. К тому же, Джи видела, как ее мать прошла через два тяжелых развода. Она хочет быть уверенной на 100 процентов, что Зейн - один и на всю жизнь, а об этом пока рано говорить". Возможно, Джи передумала.



















