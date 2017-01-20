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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 17, 10:35
Джиджи Хадид продемонстрировала обручальное кольцо
Джиджи Хадид
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Ранее сообщалось, что она не ответила согласием на предложение руки и сердца от Зейна Малика перед Рождеством из-за опасений, что он торопит события.
Но Джиджи Хадид вызвала очередную волну слухов о предстоящей свадьбе после того, как 21-летнюю модель подловили в Нью-Йорке. На безымянном пальце девушки красовалось изящное колечко. 

Источник близкий к паре в интервью журналу Life & Style рассказал, почему модель не торопится связать судьбу узами брака с бойфрендом: "Ей только 21 и она не готова к замужеству, так что она отвергла его предложение. К тому же, Джи видела, как ее мать прошла через два тяжелых развода. Она хочет быть уверенной на 100 процентов, что Зейн - один и на всю жизнь, а об этом пока рано говорить". Возможно, Джи передумала.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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