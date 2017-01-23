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20 января 17, 13:15
Валерий Меладзе не приехал на свадьбу дочери
Валерий Меладзе
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Валерий Меладзе поздравил старшую дочь со свадьбой по телефону.
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж. Свадебная церемония была скромная, приглашены только самые близкие. Правда, не у всех получилось приехать.

Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери. Об этом рассказала его бывшая супруга в интервью "СтарХит". Также Ирина сообщила, что средняя дочь Соня также не попала на свадьбу старшей сестры.

Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя, Соня, не смогла вырваться – у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года
рассказала бывшая жена Валерия Меладзе.

Но ничего страшного не произошло. Конечно, обидно, но Инга Меладзе на октябрь запланировала ещё одну свадебную церемонию, куда съедутся много гостей.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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