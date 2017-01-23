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20 января 17, 13:18
Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет (ФОТО)
Ольга Сумская
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Украинская актриса Ольга Сумская поделилась архивным фото.
Известная украинская актриса Ольга Сумская разместила на своей официальной странице в Facebook фото из своего архива. На снимке Ольге 20 лет, судя по подписи к нему.

Флешмоб. 20 лет
написала актриса.



Стоит отметить, что поклонникам Ольги Сумской эта фотография из прошлого понравилась. Они говорят, что актриса всегда выглядела моложе своих лет. Некоторые подписчики написали следующее:

Оля! Оказывается, ты всегда моложе своих лет выглядела! И эта тенденция сохранилась! На этом фото - от силы 15 на вид! Наверное, малолетки часто знакомиться подходили.

Человек с годами расцветает. Была люксовая, стала шикарная
восхищаются поклонники.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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