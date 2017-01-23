Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет (ФОТО)

Известная украинская актриса Ольга Сумская разместила на своей официальной странице в Facebook фото из своего архива. На снимке Ольге 20 лет, судя по подписи к нему.





Флешмоб. 20 лет

написала актриса.













Стоит отметить, что поклонникам Ольги Сумской эта фотография из прошлого понравилась. Они говорят, что актриса всегда выглядела моложе своих лет. Некоторые подписчики написали следующее:





Оля! Оказывается, ты всегда моложе своих лет выглядела! И эта тенденция сохранилась! На этом фото - от силы 15 на вид! Наверное, малолетки часто знакомиться подходили.





Человек с годами расцветает. Была люксовая, стала шикарная

восхищаются поклонники.



