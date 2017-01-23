Дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel (ФОТО)

Соответствующие фото Пэрис опубиковала на своей странице в Instagram.

Отметим, что Пэрис Джексон была замечена на съемочной площадке в Париже. Она позировала с флагами США и Франции, а окружали ее манекенщики в военной форме.

Кроме того, для девушки придумали красивый ретро-образ: уложенные в пучок волосы, белоснежная блузка и светлая юбка-карандаш. Потом Пэрис переоделась в красно-белую полосатую тельняшку.

Напомним, как сообщалось, ранее 18-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис, которая встречается с ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, подрабатывает у Маколея Калкина, который сыграл в фильме "Один дома".