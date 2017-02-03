Натали Портман дала откровенное интервью

Как пояснила 35-летняя кинозвезда, они с мужем Бенджамином Мильпье сначала дождутся рождения ребенка, посмотрят ему в лицо и тогда поймут, как его надо назвать, рассказала актриса "Entertainment Tonight".





"Сначала надо познакомиться с малышом. Познакомиться с ним и тогда придумать", - ответила Натали на вопрос об имени будущего ребенка.





Своего первого сына, которому исполнилось 5 лет, Натали назвала Алеф, что в иврите обозначает первую букву алфавита. Кого ожидает актриса сейчас - мальчика или девочку, пока неизвестно.











