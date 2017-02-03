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Шоу-бизнес
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1 февраля 17, 12:56
Натали Портман дала откровенное интервью
Натали Портман
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Натали Портман, которая в этом году во второй раз станет мамой до сих пор не выбрала имени для будущего ребенка и даже не имеет особых идей.
Как пояснила 35-летняя кинозвезда, они с мужем Бенджамином Мильпье сначала дождутся рождения ребенка, посмотрят ему в лицо и тогда поймут, как его надо назвать, рассказала актриса "Entertainment Tonight".

"Сначала надо познакомиться с малышом. Познакомиться с ним и тогда придумать", - ответила Натали на вопрос об имени будущего ребенка.

Своего первого сына, которому исполнилось 5 лет, Натали назвала Алеф, что в иврите обозначает первую букву алфавита. Кого ожидает актриса сейчас - мальчика или девочку, пока неизвестно.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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