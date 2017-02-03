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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 17, 13:01
Бритни Спирс показала идеальную фигуру (ФОТО)
Бритни Спирс
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Всего пару лет назад Бритни Спирс лишь вспоминала о том, какой стройной она была в молодые годы, глядя на свое тело в зеркале.
Тогда не только поклонники, но сама поп-дива была не в восторге от своих форм, чего не скажешь о теперешнем ее состоянии. 

За последний год Бритни значительно улучшила свою фигуру и теперь регулярно радует поклонников яркими и соблазнительными фото. Так, на недавнем снимке, который появился в личном микроблоге Спирс, она позирует в ковбойской шляпе и сексуальном бикини, демонстрируя идеальное тело. 

Эта красотка раз за разом доказывает публике, что можно достичь всего, что желаешь, если начать работать над собой. 



Источник: http://kinoafisha.ua/
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