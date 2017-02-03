Бритни Спирс показала идеальную фигуру (ФОТО)

Тогда не только поклонники, но сама поп-дива была не в восторге от своих форм, чего не скажешь о теперешнем ее состоянии.





За последний год Бритни значительно улучшила свою фигуру и теперь регулярно радует поклонников яркими и соблазнительными фото. Так, на недавнем снимке, который появился в личном микроблоге Спирс, она позирует в ковбойской шляпе и сексуальном бикини, демонстрируя идеальное тело.





Эта красотка раз за разом доказывает публике, что можно достичь всего, что желаешь, если начать работать над собой.











