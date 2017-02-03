Анджелина Джоли с детьми на шоппинге в Малибу (ФОТО)

41-летнюю актрису подловили в торговом центре Country Mart в Малибу.





Энджи выглядела потрясающе в стильных черных кожаных штанах, заправленных в высокие черные кожаные сапоги, которые подчеркнули ее тонкий стан. Свой образ кинодива дополнила серым пальто и черной туникой.





Напомним, на днях стало известно, что брак Брэда Питта и Анджелины Джоли ляжет в основу нового документального фильма режиссера Яна Гальперина. 52-летний журналист пообещал раскрыть интимные подробности жизни супругов и истинные причины, которые привели к разводу.



















