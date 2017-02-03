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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 17, 13:16
Анджелина Джоли с детьми на шоппинге в Малибу (ФОТО)
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли с 8-летними близнецами Вивьен и Ноксом в субботу отправились на шоппинг.
41-летнюю актрису подловили в торговом центре Country Mart в Малибу.

Энджи выглядела потрясающе в стильных черных кожаных штанах, заправленных в высокие черные кожаные сапоги, которые подчеркнули ее тонкий стан. Свой образ кинодива дополнила серым пальто и черной туникой.

Напомним, на днях стало известно, что брак Брэда Питта и Анджелины Джоли ляжет в основу нового документального фильма режиссера Яна Гальперина. 52-летний журналист пообещал раскрыть интимные подробности жизни супругов и истинные причины, которые привели к разводу.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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