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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 17, 13:21
Виктория Бекхэм опубликовала семейные фотографии (ФОТО)
Бекхэм
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Дети для Виктории и Дэвида Бекхэмов, как и для всех родителей, — главное достижение в жизни и неиссякаемый источник радости.
И супруги с удовольствием делятся семейными фотографиями со своими поклонниками, каждый раз собирая тысячи лайков.

На этот раз трогательным снимком с фолловерами поделилась 42-летняя Виктория, которая опубликовала на своей странице в Instagram редкий кадр: на фото практически вся семья в сборе, за исключением мамы, которая выступила автором снимка. Правда, 41-летнего Дэвида на фотографии практически не разглядеть за Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер, которые его обнимают.

Мне кажется, они любят его. Дэвид, мы любим тебя! — подписала снимок Виктория.











Источник: http://kinoafisha.ua/
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