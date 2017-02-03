Виктория Бекхэм опубликовала семейные фотографии (ФОТО)

И супруги с удовольствием делятся семейными фотографиями со своими поклонниками, каждый раз собирая тысячи лайков.





На этот раз трогательным снимком с фолловерами поделилась 42-летняя Виктория, которая опубликовала на своей странице в Instagram редкий кадр: на фото практически вся семья в сборе, за исключением мамы, которая выступила автором снимка. Правда, 41-летнего Дэвида на фотографии практически не разглядеть за Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер, которые его обнимают.





Мне кажется, они любят его. Дэвид, мы любим тебя! — подписала снимок Виктория.











































