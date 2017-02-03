Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 17, 13:28
В Сети активно обсуждают похищение певицы Софии Ротару
София Ротару
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители Софии Ротару прокомментировали информацию о похищении артистки.
Сразу несколько СМИ сообщили шокирующую новость о том, что Софию Ротару похитили. 

Естественно, журналисты тут же обратились к представителям певицы, чтобы выяснить, насколько правдива эта информация.

Отметим, что в полицию якобы поступил звонок от неизвестного, который сообщил о похищении артистки.

Так вот, директор Софии Ротары Сергей Лавров отрицает эту информацию. Он сообщил, что артистка в полном порядке. Сейчас певица проводит время со своей семьёй на отдыхе в Испании.

Она сейчас вместе с семьей на отдыхе в Испании, - сообщил директор звезды Сергей Лавров.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
София Ротару отмечает 69-летие с семьей за границей
Солистка группы «Лицей» погибла во Владивостоке
Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь (ФОТО)
Надежда Грановская рассказала о страшном недуге и "ВИА Гре"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
ВИДЕО: Бритни Спирс оконфузилась на выступлении в Лас-Вегасе
noimageДва года без Кузьмы Скрябина: звезды почтили память
noimageВенсан Кассель отдыхает с 19-летней моделью (ФОТО)
noimageМелания Трамп отказалась переезжать к мужу в Вашингтон
noimageСтали известны чудовищные траты Джонни Деппа
Лента новостей
Загрузка...