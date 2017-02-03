В Сети активно обсуждают похищение певицы Софии Ротару

Сразу несколько СМИ сообщили шокирующую новость о том, что Софию Ротару похитили.





Естественно, журналисты тут же обратились к представителям певицы, чтобы выяснить, насколько правдива эта информация.





Отметим, что в полицию якобы поступил звонок от неизвестного, который сообщил о похищении артистки.





Так вот, директор Софии Ротары Сергей Лавров отрицает эту информацию. Он сообщил, что артистка в полном порядке. Сейчас певица проводит время со своей семьёй на отдыхе в Испании.





Она сейчас вместе с семьей на отдыхе в Испании, - сообщил директор звезды Сергей Лавров.



