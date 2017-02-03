Ирина Шейк впервые заговорила о свадьбе

На безымянном пальце Ирины Шейк уже есть обручальное кольцо, давно известно, что она беременна от Брэдли Купера. К тому же, Брэдли и Ирина долгое время уже вместе. Понятное дело, что все в ожидании свадьбы Брэдли Купера и Ирины Шейк.





Но Шейк и Купер не спешат говорить на тему свадьбы. А теперь стали известны некоторые подробности свадьбы. К примеру, свадьба состоится в конце августа 2017 году.





В интервью журналу HOLA! рассказала о свадьбе своей мечты:





Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины

призналась Ирина Шейк.











