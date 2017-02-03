Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 17, 13:31
У Фаррелла Уильямса родилась тройня
Фаррелл Уильямс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители Фаррелла Уильямса подтвердили информацию о рождении тройни.
Певец Фаррелл Уильямс стал отцом. У него родилась сразу тройня. Его 36-летняя супруга в январе, как сообщает пресса,  родила сразу троих. Вот такое серьёзное пополнение!

Пока неизвестны ни имена младенцев Фаррелла Уильямса, ни их пол. Но официальные представители уже успели подтвердить радостную новость. К тому же добавили, что мать и дети здоровы и очень счастливы.

Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан поженились в октябре 2013 года. И это не первые дети пары. Они также воспитывают 8-летнего сына Рокета.
Ещё по теме:
Фаррелл Уильямс готовится стать отцом
Екатерина Бужинская родила (ФОТО)
Алан Бадоев отметил Новый год с экс-супругой и детьми
Дженсен Эклз поделился первым фото новорожденных детей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
ВИДЕО: Бритни Спирс оконфузилась на выступлении в Лас-Вегасе
noimageДва года без Кузьмы Скрябина: звезды почтили память
noimageВенсан Кассель отдыхает с 19-летней моделью (ФОТО)
noimageМелания Трамп отказалась переезжать к мужу в Вашингтон
noimageСтали известны чудовищные траты Джонни Деппа
Лента новостей
Загрузка...