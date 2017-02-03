У Фаррелла Уильямса родилась тройня

Певец Фаррелл Уильямс стал отцом. У него родилась сразу тройня. Его 36-летняя супруга в январе, как сообщает пресса, родила сразу троих. Вот такое серьёзное пополнение!





Пока неизвестны ни имена младенцев Фаррелла Уильямса, ни их пол. Но официальные представители уже успели подтвердить радостную новость. К тому же добавили, что мать и дети здоровы и очень счастливы.





Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан поженились в октябре 2013 года. И это не первые дети пары. Они также воспитывают 8-летнего сына Рокета.











