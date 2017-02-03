Дмитрий Нагиев назвал причину развода с Алисой Шер

Актёр Дмитрий Нагиев о личной жизни не любит говорить. И затрагивает такие темы очень редко. А в недавнем интервью Нагиев всё же решил рассказать о причинах развода с актрисой Алисой Шер, когда была затронута тема любви.





Дмитрий Нагиев убеждён, что в отношениях нет места привычке. Ведь это не чувство, и привычка не может заменить любовь.





Если началось — спасай, как можешь. Не получилось — спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка — это не чувство, - сказал Дмитрий Нагиев журналисту Woman.ru.













Что же касается его отношений с Алисой Шер, так Дмитрий с ней прожил в браке 18 лет. У них есть общий сын. Вот только с Алисой они развелись. По словам Дмитрия, у них произошло пресыщение в отношениях.





Если бы я знал, то, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе. Пока найти ответ на этот вопрос мне не удалось, но я в поиске и, может быть, когда-нибудь напишу серьезный трактат на эту тему, - отметил Дмитрий Нагиев.



