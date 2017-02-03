Умерла участница проекта Зважені та щасливі (ФОТО, ВИДЕО)

Мостовенко скончалась от кровоизлияния в мозг через четыре дня после того, как отпраздновала 44-й день рождения.





Отметим, на шоу женщина пришла худеть вместе со своей дочерью Александрой, которой сейчас приблизительно 20-21 год.





Во время участия в проекте Евгения Мостовенко сбросила 36 кг. До шоу она весила 130 кг, а после – 94 кг.













Напомним, 20 ноября 2015 года от инфаркта скончался 52-летний участник шоу Зважені та щасливі 5 Игорь Пашинский.





Смотри онлайн-видео о повседневной жизни семьи Мостовенко в шоу Кохана, ми вбиваємо дітей (2012 год):



