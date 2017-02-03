Антонио Бандерас показался после экстренной госпитализации

Мировые СМИ облетела новость, что голливудский актер был госпитализирован с сердечным приступом в больницу графства Суррей (Великобритания). Выяснилось, что прихватило сердце у 56-летнего актера во время того, как он занимался спортом. Скорее всего, Антонио не рассчитал свои силы, а потому почувствовал себя плохо.





Сейчас же здоровью Бандераса ничего не угрожает. Он уже выписан из больницы и наслаждается компанией своей возлюбленной Николь Кемпел.





Успокоить самых беспокойных фанатов Антонио поспешил селфи, которое он сделал, гуляя по парку городка Кобхэм, графство Суррей.





"Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас", — написал актер под фотографией, опубликованной в Instagram.











