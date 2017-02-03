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2 февраля 17, 08:16
Антонио Бандерас показался после экстренной госпитализации
Антонио Бандерас
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На днях Антонио Бандерас заставил поволноваться своих поклонников.
Мировые СМИ облетела новость, что голливудский актер был госпитализирован с сердечным приступом в больницу графства Суррей (Великобритания). Выяснилось, что прихватило сердце у 56-летнего актера во время того, как он занимался спортом. Скорее всего, Антонио не рассчитал свои силы, а потому почувствовал себя плохо.

Сейчас же здоровью Бандераса ничего не угрожает. Он уже выписан из больницы и наслаждается компанией своей возлюбленной Николь Кемпел.

Успокоить самых беспокойных фанатов Антонио поспешил селфи, которое он сделал, гуляя по парку городка Кобхэм, графство Суррей.

"Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас", — написал актер под фотографией, опубликованной в Instagram.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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