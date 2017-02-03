У Эштона Катчера сдали нервы из-за жены-эмигрантки

Количество недовольных политикой Дональда Трампа в отношении эмигрантов (Трамп запретил въезд в страну гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена) пополнилось еще одним звездным именем.





На церемонии награждения премии Гильдии киноактеров актер выступил с пламенной речью, в котором выразил недовольство решением Дональда. Главным доводом, который привел Эштон, стала его жена Мила Кунис, эмигрировавшая много лет назад в США из Украины.





Катчер отметил, что люди, которые пересекли границу США, "уже являются частью страны", а значит не оказывать им поддержку и помощь неправильно.





"Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров", – возбужденно заявил Эштон. Публика в зале поддержала Катчера дружными аплодисментами.





Свое выступление Эштон закрепил сообщением в социальной сети. У себя в Twitter актер еще раз написал о том, что его жена является беженкой: ""Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает!"















