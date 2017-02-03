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2 февраля 17, 08:26
Дэвид Бекхэм поделился секретом долгих отношений
Дэвид Бекхэм
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Дэвид Бекхэм во время интервью на Radio 4 рассказал о трудностях в браке и поделился советом о том, как преодолеть кризис в отношениях.
41-летний спортсмен и икона стиля заявил, что они с Викторией никогда не расстанутся, потому что очень сильно любят друг друга. Напомним, что пара в этом году празднует 18 годовщину свадьбы, и сегодня выяснилось, что Дэвид и Виктория обновили клятвы.

Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, но церемония была гораздо более приватной, — рассказал бывший спортсмен.

На вопрос ведущей о том, в чем секрет прочности их брака, Бекхэм ответил: 

Дело в наших родителях, которые вложили в нас правильные семейные ценности.

Безупречный на первый взгляд брак не всегда был таким крепким — Дэвид признался, что они с Викторией проходили через серьезные трудности.

Конечно, за столько лет вы совершаете ошибки. Все знают, что брак временами бывает сложной штукой, над ним нужно трудиться. Но когда мы сталкиваемся с проблемами, то просто разговариваем, ведь мы знаем друг друга лучше, чем кто-либо, — поделился Дэвид секретом длительных отношений.

Добавим, что брак Бекхэмов не застрахован от проблем: в 2004 году Дэвид изменил своей жене с личной помощницей Ребеккой Лус. Ассистентка рассказала прессе о неверном футболисте, надеясь, что эта история разрушит его отношения, однако Виктория сумела простить мужа. Позже ходили слухи и о других изменах Дэвида, но после шумихи в прессе спортсмен остепенился.

Мы остаемся вместе, потому что мы бренд? Вовсе нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга. Мы вместе, потому что у нас четверо потрясающих детей. Конечно, у нас бывают трудности, но мы проживаем их как единое целое, как семья, — сказал Дэвид в интервью.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм познакомились в 1997 году на парковке после матча Manchester United. Спустя два года пара поженилась и сейчас воспитывает четверых детей.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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