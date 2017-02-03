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2 февраля 17, 08:32
Каменских рассказала о последствиях своей третьей операции
Настя Каменских
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Певица Настя Каменских удивила поклонников своей давней мечтой.
В новом выпуске блога Насти Каменских певица рассказала о своих операциях на ногах. Отметим, что недавно Каменских попала в больницу. А всё из-за неудачного прыжка с парашютом.

Певица Настя Каменских не только рассказала, но и показала последствия операции.


Стоит отметить, что настрой у неё хороший. Даже 20 дней, которые ей нельзя толком двигаться, её не расстроили. Она научилась находить светлые стороны в ситуации, которая с ней произошло. И всем советует не отчаиваться вдруг что.

Если с вами что-то случилось, не дай Бог, значит это не просто так. Надо остановиться на секундочку. Понять, проанализировать – возможно это новый этап в вашей жизни. У меня это 100% новый этап в жизни! Странно звучит, но я благодарна, что со мной произошла такая ситуация (о неудачном прыжке с парашютом, – прим. ред.). Я очень много чего поняла, - сказала Настя Каменских.

Спустя лишь несколько дней Настя Каменских отправилась заниматься спортом.

Прошло пару дней после операции, но Настя – неугомонная и едет в спортзал, - весело сообщила Настя Каменских.

Естественно, что Насте придется пройти целый курс реабилитации. И о работе на сцене она пока может забыть.

Отметим, Настя Каменских также исполнила свою давнюю мечту. Оказалось, что она давно хотела изменить свой шрам на ноге, который образовался у неё очень давно. И она это сделала как раз когда ей делали операцию на сломанной ноге.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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