Каменских рассказала о последствиях своей третьей операции

В новом выпуске блога Насти Каменских певица рассказала о своих операциях на ногах. Отметим, что недавно Каменских попала в больницу. А всё из-за неудачного прыжка с парашютом.





Певица Настя Каменских не только рассказала, но и показала последствия операции.









Стоит отметить, что настрой у неё хороший. Даже 20 дней, которые ей нельзя толком двигаться, её не расстроили. Она научилась находить светлые стороны в ситуации, которая с ней произошло. И всем советует не отчаиваться вдруг что.





Если с вами что-то случилось, не дай Бог, значит это не просто так. Надо остановиться на секундочку. Понять, проанализировать – возможно это новый этап в вашей жизни. У меня это 100% новый этап в жизни! Странно звучит, но я благодарна, что со мной произошла такая ситуация (о неудачном прыжке с парашютом, – прим. ред.). Я очень много чего поняла, - сказала Настя Каменских.





Спустя лишь несколько дней Настя Каменских отправилась заниматься спортом.





Прошло пару дней после операции, но Настя – неугомонная и едет в спортзал, - весело сообщила Настя Каменских.





Естественно, что Насте придется пройти целый курс реабилитации. И о работе на сцене она пока может забыть.





Отметим, Настя Каменских также исполнила свою давнюю мечту. Оказалось, что она давно хотела изменить свой шрам на ноге, который образовался у неё очень давно. И она это сделала как раз когда ей делали операцию на сломанной ноге.



