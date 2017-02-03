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2 февраля 17, 08:39
Пэрис Джексон бросила бойфренда-рокера
Пэрис Джексон
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Единственная дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис Джексон бросила своего бойфренда Майкла Снуди.
Инсайдеры рассказали изданию RadarOnline, где именно кончилось терпение девушки. Ещё несколько недель назад влюблённые провели несколько дней в Париже. Майкл даже опубликовал их совместное фото, сделанное под Эйфелевой башней, подписав его «I love Paris!». После этого и недели не прошло, как их пути разошлись.



Расстались Пэрис и Майкл далеко не друзьями. Ещё во время их парижского отдыха Пэрис начала размещать странные сообщения типа «корень всех страданий — привязанность». После этого Джексон вернулась домой в гордом одиночестве, а пару больше не видели вместе. 

Инсайдеры подтвердили, что они уже не вместе. Вскоре Пэрис удалила все недавние совместные фото с Майклом, оставив лишь одну, сделанную на Гавайях. 

«Майкл думал, что может относится к Пэрис, как ему заблагорассудится, но он ошибался» — рассказал источник, приближённый к дочери певца.

Напомним, что познакомились Майкл и Пэрис в обществе анонимных алкоголиков. Уже после первого совместного занятия пара решила, что им посторонняя помощь не нужна. Семья Джексон была шокирована – они переживали, что рокер не только не поможет Пэрис избавится от алкоголизма, но и подтолкнёт её к пропасти. Бабушка девушки, мама Майкла, потребовала, чтобы та вернулась домой, но та просто перестала отвечать на телефонные звонки.

Источник: http://www.starslife.ru/
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