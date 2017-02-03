Ким Кардашьян на отдыхе в Коста-Рике (ФОТО)

Папарацци сфотографировали жену Канье Уэста, когда она загорала в фешенебельном отеле в компании сестры Хлои и помощницы Стефани Шепард.





Мама двоих детей продемонстрировала подтянутую фигуру без целлюлита, расхаживая в телесном бикини. Во время второй беременности Ким набрала 27 кг, которые, по ее словам, было очень тяжело сбросить. Но благодаря спортивным нагрузкам и диете Аткинса, Кардашьян снова в потрясающей форме.





Вечером Крис, Кортни и Ким отправились на ужин в ресторан, где их поджидали вездесущие СМИ.



















