Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 февраля 17, 10:14
Ким Кардашьян на отдыхе в Коста-Рике (ФОТО)
Ким Кардашьян
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На днях Ким Кардашьян с сестрами и мамой отправились на отдых в Коста-Рику.
Папарацци сфотографировали жену Канье Уэста, когда она загорала в фешенебельном отеле в компании сестры Хлои и помощницы Стефани Шепард.

Мама двоих детей продемонстрировала подтянутую фигуру без целлюлита, расхаживая в телесном бикини. Во время второй беременности Ким набрала 27 кг, которые, по ее словам, было очень тяжело сбросить. Но благодаря спортивным нагрузкам и диете Аткинса, Кардашьян снова в потрясающей форме.

Вечером Крис, Кортни и Ким отправились на ужин в ресторан, где их поджидали вездесущие СМИ.





Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Ким Кардашьян подает на развод с Канье Уэстом
Ким Кардашьян назвали самой богатой реалити-звездой в мире
Ким Кардашьян с детьми ушла от Канье Уэста
Ким Кардашьян ночует с мужем в больнице (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
ВИДЕО: Бритни Спирс оконфузилась на выступлении в Лас-Вегасе
noimageДва года без Кузьмы Скрябина: звезды почтили память
noimageВенсан Кассель отдыхает с 19-летней моделью (ФОТО)
noimageМелания Трамп отказалась переезжать к мужу в Вашингтон
noimageСтали известны чудовищные траты Джонни Деппа
Лента новостей
Загрузка...