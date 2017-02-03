Роза Аль-Намри показала парня, за которого вышла замуж. ФОТО

Чтобы подогреть интерес поклонников, девушка опубликовала в блоге фотографию мужа.





На днях Роза Аль-Намри ошеломила всех новостью о своей свадьбе. Экс-звезда шоу «Холостяк» не сообщила ни малейших подробностей этого события, лишь разместила в Инстаграме интригующие фотографии роскошного подвенечного платья.





















Но многочисленные вопросы поклонников Розы о том, кто стал ее избранником, все же получили ответ. Девушка опубликовала фотографию, на которой она в наряде невесты позирует в объятиях жениха. Как и предполагалось, мужем Розы Аль-Намри стал Александр Сивацкий.













































Именно этого парня Роза Аль-Намри показала интернет-пользователям незадолго до свадьбы. Правда, тогда никто не догадывался, насколько серьезные отношения связывают молодых людей.





Напомним, что в 2015 году Роза Аль-Намри вышла замуж за внука Ады Роговцевой Алексея Ткаченко. Очевидно, семейная жизнь пары не сложилась, и они расстались.



