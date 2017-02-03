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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 февраля 17, 10:19
Роза Аль-Намри показала парня, за которого вышла замуж. ФОТО
Роза Аль-Намри
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Бывшая участница проекта «Холостяк», телеведущая Роза Аль-Намри продолжает держать интригу вокруг своей свадьбы.
Чтобы подогреть интерес поклонников, девушка опубликовала в блоге фотографию мужа.

На днях Роза Аль-Намри ошеломила всех новостью о своей свадьбе. Экс-звезда шоу «Холостяк» не сообщила ни малейших подробностей этого события, лишь разместила в Инстаграме интригующие фотографии роскошного подвенечного платья.





Но многочисленные вопросы поклонников Розы о том, кто стал ее избранником, все же получили ответ. Девушка опубликовала фотографию, на которой она в наряде невесты позирует в объятиях жениха. Как и предполагалось, мужем Розы Аль-Намри стал Александр Сивацкий.











Именно этого парня Роза Аль-Намри показала интернет-пользователям незадолго до свадьбы. Правда, тогда никто не догадывался, насколько серьезные отношения связывают молодых людей.

Напомним, что в 2015 году Роза Аль-Намри вышла замуж за внука Ады Роговцевой Алексея Ткаченко. Очевидно, семейная жизнь пары не сложилась, и они расстались.

Источник: http://viva.ua/
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