Певица Бейонсе беременна двойней (ФОТО)

Бейонсе умеет удивлять приятными новостями! В первый день последнего месяца зимы артистка решилась признаться, что она и ее муж Джей Зи ждут пополнение. Бейонсе опубликовала фото с заметно округлившимся животом и рассказала, что совсем скоро в их семье появятся еще два малыша, ведь она беременна двойней!













"Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены два раза. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания", - написала артистка в своем блоге.





К слову, в СМИ не раз появлялась информация о том, что в браке Бейонсе и Джей Зи далеко не все гладко. Однако, судя по всему, все тревожные новости оказались лишь слухами. Говорили в прессе и о скором пополнении в семьей, но звездные супруги до последнего сохраняли молчание и не комментировали догадки журналистов.





Напомним, сейчас Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочь Блу Айви.







































