Стали известны чудовищные траты Джонни Деппа

53-летний артист решил наказать их долларом и требует компенсации за свои финансовые потери.





В The Management Group также решили не молчать и откровенно рассказали о расточительной жизни знаменитости, чья жизнь на широкую ногу и привела к потере огромной суммы денег. Депп настаивает, что из-за недобросовестной работы компании едва не стал банкротом и теперь ему приходится продавать свои активы, чтобы не заявлять о банкротстве. Джонни требует, чтобы The Management Group выплатили ему 25 миллионов долларов, но представитель компании заявил, что своей вины ни нынешние, ни бывшие сотрудники организации не признают, и во всём винят расточительного Деппа.





Как стало известно, за годы управления финансами артиста, сотрудники TMG не раз удивлялись тому, на что звезда "Пиратов Карибского моря" тратит кровные.





Так, например, Депп потратил три миллиона долларов, чтобы.. развеять прах Хантера Томпсона, выстрелив им из пушки над каньоном, на пятнадцатиметровую яхту актёр не пожалел 18 миллионов, ещё 4 миллиона он потратил на музыкальный лейбл, и это вложение принесло ему больше убытков, чем прибыли. Ежемесячно любитель хорошего вина Джонни тратит по тридцать тысяч, 200 тысяч долларов Деппу надо ежемесячно на перелёты частными самолётами, 300 тысяч на содержание 40 помощников, а 150 тысяч – на круглосуточную охрану своего звёздного тела. И это при том, что артист снимается уже не так часто, как раньше.





Джонни уверен, что менеджеры компании намеренно скрывали от него настоящее положение вещей, а также без его ведома оформляли новые кредиты. Он узнал, что находится на грани банкротства лишь тогда, когда финансовые менеджеры посоветовали ему продать французскую деревню, где когда-то Депп планировал провести старость.





"Джонни Депп не слушал предостережений, а на советы вести более скромный образ жизни отвечал нецензурной бранью и требованием найти средства для покрытия затрат. Вина в плачевном финансовом положении вещей лежит целиком и полностью на нём" -сказал представитель The Management Group.





Он настаивает на том, что актёр всегда был ознакомлен с настоящим положением вещей, а претензии Деппа связанны с его нежеланием платить за услуги компании, от услуг которой он отказался, так и не рассчитавшись.



