Мелания Трамп отказалась переезжать к мужу в Вашингтон

Дональд Трамп стал 45-ым президентом США и теперь он будет жить в Вашингтоне. Белый дом – теперь его дом. Но переедет он туда без своей супруги Мелании Трамп.





Выяснилось, что причиной отказа Мелании Трамп переехать стал их с Дональдом сын. Младший сын Трампа останется с мамой жить в Нью-Йорке.





Изначально была речь о том, что по окончанию учебного года Бэррона Трампа Мелания с сыном переедут в Вашингтон, а теперь и это неизвестно точно.





К концу учебного года Дональд и Мелания Трамп вернутся к вопросу о переезде. Пока нельзя говорить о том, что прежние договоренности будут соблюдены. В конечном счете они поступят так, как будет лучше для их сына Бэррона

сообщает US Weekly.













Дональд Трамп не видит ничего плохого в том, что Мелания будет жить в другом городе с сыном. Он отмечает, что работы у него прибавилось. Поэтому он не почувствует отсутствие супруги и сына. Во всяком случае, даже если бы они были, он бы виделся с ними не очень часто.





Нет, потому что у меня стало еще больше работы. И это нормально

сообщил Дональд Трамп журналистам.





Отметим, что разные шутки появились в Сети по поводу отношений Мелании и Дональда Трамп. Также поговаривают, что сын Трампа Бэррон – аутист и к нему нужен особенный подход в воспитании.











