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2 февраля 17, 13:10
Мелания Трамп отказалась переезжать к мужу в Вашингтон
Мелания Трамп
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Стало известно почему Мелания Трамп не будет переезжать к Дональду Трампу в Вашингтон.
Дональд Трамп стал 45-ым президентом США и теперь он будет жить в Вашингтоне. Белый дом – теперь его дом. Но переедет он туда без своей супруги Мелании Трамп.

Выяснилось, что причиной отказа Мелании Трамп переехать стал их с Дональдом сын. Младший сын Трампа останется с мамой жить в Нью-Йорке.

Изначально была речь о том, что по окончанию учебного года Бэррона Трампа Мелания с сыном переедут в Вашингтон, а теперь и это неизвестно точно.

К концу учебного года Дональд и Мелания Трамп вернутся к вопросу о переезде. Пока нельзя говорить о том, что прежние договоренности будут соблюдены. В конечном счете они поступят так, как будет лучше для их сына Бэррона
сообщает US Weekly.



Дональд Трамп не видит ничего плохого в том, что Мелания будет жить в другом городе с сыном. Он отмечает, что работы у него прибавилось. Поэтому он не почувствует отсутствие супруги и сына. Во всяком случае, даже если бы они были, он бы виделся с ними не очень часто.

Нет, потому что у меня стало еще больше работы. И это нормально
сообщил Дональд Трамп журналистам.

Отметим, что разные шутки появились в Сети по поводу отношений Мелании и Дональда Трамп. Также поговаривают, что сын Трампа Бэррон – аутист и к нему нужен особенный подход в воспитании.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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