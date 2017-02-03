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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 февраля 17, 13:13
Венсан Кассель отдыхает с 19-летней моделью (ФОТО)
Венсан Кассель
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Актер Венсан Кассель начал встречаться с моделью Тиной Кунаки?
Бывшего супруга Моники Беллуччи заметили в обществе молодой модели. 50-летний Венсан Кассель отдыхает вместе с 19-летней моделью Тиной Кунаки.

Впервые об их отношениях в прессе заговорила в ноябре 2016 года. Тогда появились их совместные фотографии с отдыха на Ибице. Позже они вместе посещали шоу Victoria's Secret.

Поскольку их часто видели вместе — появились слухи об их романе. А слова Тины Кунаки только добавили разговоров о её романе с Вансаном:

Иногда два человека, которые находятся в одном и том же месте в одно и то же время, притягиваются друг к другу. Вот такие сюрпризы может преподносить жизнь.



Пара часто бывает на публике вместе и не скрывается. Но официального подтверждения отношений не было.









Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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