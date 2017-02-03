Венсан Кассель отдыхает с 19-летней моделью (ФОТО)

Бывшего супруга Моники Беллуччи заметили в обществе молодой модели. 50-летний Венсан Кассель отдыхает вместе с 19-летней моделью Тиной Кунаки.





Впервые об их отношениях в прессе заговорила в ноябре 2016 года. Тогда появились их совместные фотографии с отдыха на Ибице. Позже они вместе посещали шоу Victoria's Secret.





Поскольку их часто видели вместе — появились слухи об их романе. А слова Тины Кунаки только добавили разговоров о её романе с Вансаном:





Иногда два человека, которые находятся в одном и том же месте в одно и то же время, притягиваются друг к другу. Вот такие сюрпризы может преподносить жизнь.













Пара часто бывает на публике вместе и не скрывается. Но официального подтверждения отношений не было.



































