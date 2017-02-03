Хейден Панеттьери распродает гардероб ради дельфинов

Довольно часто актриса привлекает к различным акциям своего любимого мужчину Владимира Кличко и многих других знаменитостей. Тем не менее, последний проект Хейден не требует участия никаких других звезд, кроме нее самой.





Хейден создала сайт Haydenscloset.com, на котором распродает свою одежду, обувь и аксессуры, чтобы спасти дельфинов в Японии.





"Мы должны защищать наши океаны так, как будто от этого зависит наша жизнь, потому что так и есть", - заявила Хайден, добавив также, что традиции прошлых времен, согласно которым можно убивать водных жителей, сейчас уже давно не актуальны.





"Сейчас больше, чем когда-либо мир должен обьединиться, чтобы кое-что изменить. То, что у некоторых культур есть давние традиции, не означает, что в современном мире эти традиции до сих пор приемлемы. Мир и окружающая среда развиваются, и это означает, что и мы, люди, должны измениться".



































