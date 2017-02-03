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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 февраля 17, 09:20
Хейден Панеттьери распродает гардероб ради дельфинов
Хейден Панеттьери
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Хейден Панеттьери уже много лет активно занимается благотворительностью, а также важными социальными проектами, направленными на защиту жителей океана.
Довольно часто актриса привлекает к различным акциям своего любимого мужчину Владимира Кличко и многих других знаменитостей. Тем не менее, последний проект Хейден не требует участия никаких других звезд, кроме нее самой. 

Хейден создала сайт Haydenscloset.com, на котором распродает свою одежду, обувь и аксессуры, чтобы спасти дельфинов в Японии. 

"Мы должны защищать наши океаны так, как будто от этого зависит наша жизнь, потому что так и есть", - заявила Хайден, добавив также, что традиции прошлых времен, согласно которым можно убивать водных жителей, сейчас уже давно не актуальны. 

"Сейчас больше, чем когда-либо мир должен обьединиться, чтобы кое-что изменить. То, что у некоторых культур есть давние традиции, не означает, что в современном мире эти традиции до сих пор приемлемы. Мир и окружающая среда развиваются, и это означает, что и мы, люди, должны измениться". 









Источник: http://kinoafisha.ua/
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