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3 февраля 17, 11:27
Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной
Ксения Собчак
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Ксения Собчак опубликовала забавное совместное фото с супругом Максимом Виторганом.
Ксения Собчак и Максим Виторган отметили годовщину своей свадьба. Пара уже четыре года как жена и муж. В честь праздника Ксения Собчак опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram.

К своим словам благодарности Максиму Виторгану Ксения Собчак добавила забавное фото с супругом.

Четыре года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни!
написала Ксения Собчак.



Отметим, что Ксения Собчак и Максим Виторган поженились первого февраля 2013 года. В 2016 году у Ксении родился первенец.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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