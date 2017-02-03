Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной

Ксения Собчак и Максим Виторган отметили годовщину своей свадьба. Пара уже четыре года как жена и муж. В честь праздника Ксения Собчак опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram.





К своим словам благодарности Максиму Виторгану Ксения Собчак добавила забавное фото с супругом.





Четыре года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни!

написала Ксения Собчак.













Отметим, что Ксения Собчак и Максим Виторган поженились первого февраля 2013 года. В 2016 году у Ксении родился первенец.



