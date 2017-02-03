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3 февраля 17, 11:30
Музыканты из группы "Скрябин" почтили память Кузьмы
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В день памяти Кузьмы группа "Скрябин" написала о певце трогательный пост.
Кузьма "Скрябин" погиб в ДТП в 2015 году. Уже несколько лет нет знаменитого музыканта, продюсера, писателя Кузьмы. Для его коллег и поклонников это настоящая трагедия, не говоря уже о его семье.

В день смерти Кузьмы, 2 февраля, многие решили почтить память артиста. Коллектив "Скрябин" написал послание певцу. Они опубликовали на странице в Facebook трогательный пост о певце.

Твое отсутствие не имеет обратного отсчета. Всегда кто-то дождется еще одно утро без тебя. Всегда кто-то впервые влюбится в твою музыку. А кто-то зачитается твоими книгами. Или возьмет в пример твои добрые дела. И научится любить тот мир и жизнь, как ты того учил...
написали участники коллектива.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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