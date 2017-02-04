Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 февраля 17, 17:10
СМИ заговорили о помолвке принца Гарри и Мэган Маркл
принц Гарри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По слухам, принц Гарри и Мэган Маркл последние недели неразлучны.
По слухам, принц Гарри и Мэган Маркл последние недели неразлучны.

Британский таблоид The Sun опубликовал фото принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл держащимися за руки во время свидания. Пару сфотографировали в Лондоне, куда, по слухам, американка переехала несколько недель назад.

Утверждается, что актриса поселилась в коттедже принца Гарри на территории Кенсингтонского дворца. СМИ подозревают, что скоро пара огласит о своей помолвке.

Exclusive: #PrinceHarry & Meghan Markle enjoy quality date-night in London where they first met https://t.co/vGW64h0kRR

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 2 февраля 2017 г.

"На данный момент у Меган нет съемок в Торонто, поэтому она свободна для того, чтобы проводить все свое время с Гарри", - сообщает источник.

Как отмечает издание, пара неразлучна на протяжении последних недель. Причем Маркл якобы даже готова отказаться от актерской карьеры, чтобы завести семью со своим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подтвердил свой роман с американской актрисой Мэган Маркл, известной по сериалу "Форс-мажоры".
Korrespondent
Ещё по теме:
Марго Робби рассказала о тайной переписке с принцем Гарри
Самый известный Джеймс Бонд поддержал украинцев (ФОТО)
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд замечены вместе в Лондоне
Музей мадам Тюссо развел восковые фигуры Джоли и Питта. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Музыканты из группы "Скрябин" почтили память Кузьмы
noimageКсения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной
noimageВера Брежнева: 8 фактов об имениннице в фотографиях
noimageСелена Гомес и The Weeknd не могут расстаться с Италией
noimageКристен Стюарт на свидании с новой пассией (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...