СМИ заговорили о помолвке принца Гарри и Мэган Маркл

Британский таблоид The Sun опубликовал фото принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл держащимися за руки во время свидания. Пару сфотографировали в Лондоне, куда, по слухам, американка переехала несколько недель назад.

Утверждается, что актриса поселилась в коттедже принца Гарри на территории Кенсингтонского дворца. СМИ подозревают, что скоро пара огласит о своей помолвке.

"На данный момент у Меган нет съемок в Торонто, поэтому она свободна для того, чтобы проводить все свое время с Гарри", - сообщает источник.

Как отмечает издание, пара неразлучна на протяжении последних недель. Причем Маркл якобы даже готова отказаться от актерской карьеры, чтобы завести семью со своим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подтвердил свой роман с американской актрисой Мэган Маркл, известной по сериалу "Форс-мажоры".