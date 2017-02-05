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Шоу-бизнес
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5 февраля 17, 18:00
ФОТО: Поклонники не оценили новый снимок экс-жены Бондарчука
Бондарчук
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Поклонники не одобрили новой фотографии бывшей жены известного режиссера Федора Бондарчука.

На снимке Светлана позирует в купальнике, полуобнаженной. Многие фанаты обеспокоены якобы излишней худобой 48-летней женщины.

"Как похудела. Это слишком", "Что-то уж совсем худенькая. Светлана, возьмите себя в руки и прекратите худеть", "Светлана, так и до анорексии недалеко. Зачем? Вы очень красивая, самодостаточная, независимая, со своими мыслями...", – гласят комментарии взволнованных фанатов в Instagram.

Напомним, что сейчас редактор модного журнала отдыхает на острове Сен-Бартелеми, который располагается в Карибском море.

Несмотря на радостную улыбку экс-супруги Бондарчука, многие все же считают, что такими формами лучше «не светить», и Светлана показывает то, что другие предпочитают скрывать.

Как сообщалось, ранее в СМИ появились слухи о том, что не за горами свадьба самого Федора Бондарчука. Торжественная церемония, на которой Федор станет мужем молодой актрисы Паулины Андреевой, состоится летом этого года.
URA-Inform
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