Необычные секреты красоты от звезд (ФОТО)

Публичная жизнь заставляет их всегда выглядеть на все 100, и радовать своей красотой публику. Бесспорно, многие из них тратят крупные суммы на то, чтобы всегда оставаться в форме, однако у каждой из знаменитых леди есть собственный секрет красоты, ведь новшества всегда привлекали, а народные рецепты никогда не выходили из моды. Сегодня звезды с удовольствием делятся с поклонниками своими необычными секретами красоты и рассказывают о своих удачных экспериментах.

Сальма Хайек – салат из насекомых

Мексиканская кинозвезда однажды поделилась с журналистами секретами своей необычной диеты. Выяснилось, чтобы сохранить свою роскошную сексуальную фигуру актриса ест… насекомых!

«Жареные муравьи и червячки восхитительны с мякотью авокадо. Есть много рецептов их приготовления. А маленькие кузнечики имеют неповторимый аромат и действительно очень даже съедобны», - рассказала Сальма.

Софи Лорен – вода

Легендарная звезда, которая по сей день является эталоном красоты, посоветовала женщинам пить больше воды. По ее словам, простая очищенная вода помогает ей оставаться в форме:

«Не менее 7 стаканов чистой, без газа, воды в день», - советует Софи.

Помимо этого, чтобы придать коже эластичность, она погружает лицо в ледяную воду с плавающими в ней кубиками льда.

Гвен Стефани – красная помада

Алая помада всегда была настоящим женским оружием, пользоваться которым нужно с умом. В случае с Гвен красная помада не только помогает ей быть соблазнительной, но и зрительно отбеливает ее зубы на два тона. Для того, чтобы сделать улыбку жемчужно-белой певица наносит на ярко-красную помаду тонкий слой светло-голубого блеска для губ.

Сара Джессика Паркер – подкладки на унитаз

Американская актриса матирует кожу одноразовыми подкладками на унитаз. Звезда «Секса в большом городе» призналась, что является давней поклонницей туалетных подкладок, которые всегда можно найти не только в ее сумочке, но и в WC любого приличного зведения.

«Они отлично матируют кожу – убирают блеск, при этом сохраняя макияж. Зачем покупать матирующие салфетки за 50 долларов, если туалетные подкладки можно найти в любом ресторане», - говорит Сара.

Анджелина Джоли – детская присыпка

Голливудская красотка использует детскую присыпку, чтобы быстро освежить волосы. По словам Джоли, детская присыпка имеет эффект сухого шампуня и может использоваться тогда, когда нет времени на мытье головы.

«Просто нанесите немного присыпки на волосы от корней до кончиков и расчешите их, - говорит актриса, - Вы будете потрясены эффектом!».

Кэтрин Зета-Джонс – клубника и пиво

Одна из самых красивых женщин планеты отказалась от профессионального отбеливания зубов в пользу клубники. Актриса делает пюре из мякоти клубники, которым мажет зубы. По словам Кэтрин, в клубнике есть малоновая кислота, которая помогает избавиться от налета на зубах и укрепляет десна. А чтобы сохранить блеск волос она раз в неделю ополаскивает их пивом.

Синди Кроуфорд – тоник из молока

Легендарная супермодель регулярно протирает свое лицо молоком. По мнению Синди, эта процедура помогает ей сохранять кожу свежей и подтянутой. Рецепт приготовления увлажняющего тоника от модели прост – она смешивает по половине стаканов молока и воды, а затем протирает полученной жидкостью лицо.

Хелли Берри – скраб из кофе

Избавится от целлюлита просто – так считает Хелли Берри. Звезда советует пить по утрам натуральный кофе и оставлять кофейную гущу, которая поможет справиться с «апельсиновой коркой» на ногах и ягодицах. Содержащийся в кофе кофеин расщепляет жиры, а песочная структура молотого кофе выполняет роль нежного скраба.

Тери Хатчер – винная ванна

«Отчаянная домохозяйка» принимает винные ванны. Актриса считает, что сохранить кожу молодой и красивой ей помогает купание в красном вине. Она вливает в воду в ванне несколько бутылок вина и погружается в нее минимум на 10-15 минут.

«Антиоксидантные свойства вина позволяют моей коже оставаться гладкой и мягкой», - говорит Тери.

Николь Кидман – клюква и шампанское

Рыжеволосая звезда советует всем «рыжим бестиям» подкрашивать волосы клюквенным соком. «Когда цвет волос потускнел, а время очередной покраски не подошло, помой голову натуральным клюквенным соком – волосы приобретут богатый оттенок, и ты сможешь спокойно «дожить» до следующего посещения парикмахера». Помимо этого, Николь ополаскивает волосы шампанским, когда хочет добиться ошеломительного блеска.

Джулия Робертс – оливковое масло

«Красотка» Джулия нашла для себя универсальное средство – она использует оливковое масло, как крем для лица, маску для волос и лечебное масло для ногтей. «Волосы становятся живыми и послушными, кожа наполняется энергией и увлажняется, а ногти приобретают здоровый вид, не ломаются и быстро растут».

Кейт Мосс – крем от геморроя

Скандальная модель знает, как скрыть синяки под глазами и после бессонной ночи освежить лицо. В этом ей помогает крем от геморроя. Им звезда мажет кожу вокруг глаз и все припухлости.

«Это просто роскошное средство, - радуется Кейт, - Оно действует моментально».

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс – спички

У звезд сериала «Друзья» общий секрет красоты – они красят глаза сгоревшей спичкой. По мнению девушек, только таким образом можно добиться настоящего эффекта «smoky-eye».

«Перед тем, как начать делать макияж, не забудьте убедиться в том, что спичка догорела, а головка остыла, - говорит Кортни, - Также сильно не давите на спичку, так как кусочки угля могут попасть в глаз».

Деми Мур – укусы пиявок

Известная актриса омолаживается с помощью гирудотерапии. Красавица призналась, что укусы пиявок помогают очистить организм и похудеть. Неприятная процедура стала любимой системой похудения Деми, а результат оправдал все ожидания.

«Это просто чудо, - делится впечатлениями актриса, - Я очень довольна результатом. Укусы пиявок волшебны – они помогают не только сбросить лишний вес, но и оздоровиться».

Гвинет Пэлтроу – яд гадюки

Белокурая красотка отказалась от ботокса, попробовав новый крем с добавлением яда змеи. По словам Гвинет, инъекции красоты «отдыхают» по сравнением со змеиным ядом.

«Этот крем способен разглаживать морщины не хуже инъекций ботокса, - говорит она, - Яд азиатской гадюки стал просто незаменим для меня. Этот чудо-крем «парализует» лицевые мышцы».

Дженнифер Лав Хьюитт – зубная паста

Звезда сериала «Говорящая с призраками» борется с прыщами обычной зубной пастой. Дженнифер призналась, что ее кожа склонна к появлению прыщей, справиться с которыми не помогали никакие специальные крема и сыворотки. «Я перепробовала все, - говорит она, - И только зубная паста спасла меня от этих ужасных прыщей. Помазав вечером прыщ, утром вы не найдете его на своем лице!».

София Ротару – красная икра

Знаменитая народная артистка София Ротару умеет и любит ухаживать за волосами, которым может позавидовать любая девушка. Свои роскошные блестящие волосы звезда балует шампунем из икры рыб Карибского моря.

«Уже после одного применения волосы изменились, стали более шелковистыми и блестящими. Это чудо средство реанимирует волосы», - рассказывает она.

Алена Винницкая – овсянка

Украинская артистка ухаживает за кожей лица с помощью маски из меда и овсянки. По словам Алены, никакого специального рецепта нет: «Соотношение ингредиентов все время разное, просто смешиваю их на глаз и мажу все лицо», - говорит она.

Ольга Сумская – сметана и травы

Известная актриса всегда была любительницей домашних рецептов. В качестве маски для волос Ольга использует мед, а затем ополаскивает их травяными настоями:

«Крапива, лопух, корень аира, но больше всего люблю ромашку – от нее волосы становятся такими шелковистыми», - актриса делится с поклонницами своим секретом красоты.

В уходе за лицом Ольга считает незаменимым средством сметану, а также специальный «домашний» скраб:

«Для очищения кожи лучший скраб – из поваренной соли, меда и оливкового масла, - добавляет актриса, - Но еще лучше намазать личико сметанкой».

Валерия – кусочки ромашкового льда

Российская певица Валерия не отказывает себе в дорогостоящих косметических процедурах в лучших салонах красоты, но также не забывает и о народных средствах. По утрам поп-звезда умывает лицо кусочком льда из ромашкового раствора и считает, что это помогает ей сохранить молодость кожи.

Ани Лорак – клубника и огурцы

Красавица-певица считает, что здоровый сон – лучшее лекарство от морщин. А для поддержания красоты кожи использует «мамину» маску, сделанную из клубники.

«Для лица использую одну хорошую и очень простую летнюю маску, которую мне посоветовала мама: разминаешь в чашечке свежую клубнику и накладываешь ее на лицо, - рассказывает певица, - Отличная маска из огурца. Его можно нарезать колечками и оставить на лице, пока не подсохнет».

Оксана Федорова – яйца и черный хлеб

Российская фотомодель и телеведущая также любит побаловать себя домашними масками. Девушка убеждена, что маски собственного приготовления куда полезнее самых элитных косметических продуктов.

«Волосы питаю раз в неделю в основном домашними масками, - говорит она, - Для приготовления использую яйцо, оливковое масло и мед в одном варианте, черный хлеб и воду - в другом».

Источник: siteua.org

