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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 февраля 17, 14:22
Джоли требует от Питта $100 тыс. ежемесячно на алименты
Анджелина Джоли
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В деле о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта наметился очередной прогресс: сейчас звездная пара находится на этапе обсуждения алиментов.
Как сообщает источник издания In Touch, Анджелина требует у экс-супруга ежемесячные алименты в размере 100 тысяч долларов. 

Звездные родители еще не договорились о том, кому достанется опека над детьми (напомним, адвокаты Брэда выразили уверенность, что добьются права совместной опеки через суд), однако Джоли уже делит сумму будущих алиментов. Сообщается, что 100 тысяч долларов, которые Анджелина рассчитывает получать от Брэда ежемесячно, покроют не только текущие расходы на воспитание шестерых детей звездной пары, но и отчисления в трастовый фонд.

Из 1,2 миллиона долларов, которые актриса пожелала получать ежегодно, 250 тысяч будут откладываться на будущее 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 12-летней Захары, 10-летней Шайло, и восьмилетних Вивиенн и Нокса.

Как утверждает источник In Touch, Брэд с требованиями экс-супруги поддержать детей финансово полностью согласен – однако предпочел бы уменьшить сумму алиментов и самостоятельно делать ежемесячные отчисления в трастовый фонд, учрежденный для отпрысков звездной пары.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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