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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 февраля 17, 14:36
У Тома Круза новый роман (ФОТО)
Том Круз
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Том Круз – скрытен и немногословен, когда дело касается его личной жизни.
На данный момент завидный холостяк Голливуда не рассказывает о своих сердечных пристрастиях прессе. Но журналистов сложно сдержать в их желании выяснить, в кого же влюблен Круз. Западным СМИ это удалось сделать. 

В 2012 году Том развелся с актрисой Кэти Холмс. после этого расставания актера замечали в компании красивых женщин, но больше всех среди остальных выделялась шведская актриса Ребекка Фергюсон. Между Томом и Ребеккой явно была какая-то симпатия, но закрутить роман они никак не могли, поскольку оба были заняты в других отношениях. Но с тех пор ситуация изменилась: Фергюсон рассталась с отцом своего сыну Людвигом Холбергом, да и роман Тома с ассистенткой Эмили Томас не удался. 

И вот когда они пару месяцев назад случайно встретились на одной из голливудских тусовок, между ними "проскочила искра". Не привлекая к себе излишнего внимания, они начали встречаться.

Круз был очень увлечен Ребеккой. Настолько, что даже сумел выбить ей роль в новой части франшизы "Миссия невыполнима". 

Но о своем романе открыто пара по-прежнему не говорила. Доказательством того, что между Томом и Ребеккой что-то есть, стали действия Круза во время работы над новым фильмом, где он является исполнительным продюсером. 

Ранее требовавший менять себе партнерш в каждом новом фильме, решил, что Фергюссон снимется в еще одной части "Миссии невыполнимой". К тому же Круз настоял на том, что роль ее персонажа была расширена. Тут к гадалке не ходи, и так ясно какими мотивами руководствуется Круз.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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