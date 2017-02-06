Брак Райана Гослинга и Евы Мендес трещит по швам

Все из-за того, что Мендес приревновала мужа к 28-летней актрисе Эмме Стоун, которая является его коллегой по популярному фильму "Ла Ла Лэнд", набирающему все больше наград на престижных кинопремиях, пишет Gossipcop.com.





"Еве страшно не нравится, что Райан и Эмма столько времени проводят вместе. Они появляются вместе на красных ковровых дорожках, в то время как Еве приходится сидеть с детьми дома и наблюдать за триумфом своего мужа на экране телевизора", — сообщает инсайдер.





Ревность Мендес не беспочвенна. Еще до встречи со своей будущей супругой ходили слухи, что Райан имел непродолжительный роман со Стоун во время их совместной работы над фильмом "Эта дурацкая любовь", где они также играли влюбленных.





Кроме того, еще одним поводом для конфликта между знаменитостями стало желание актера завести еще одного ребенка.





"Райан обожает своих дочек и хотел бы, чтобы у них с Евой появились еще дети. Но Ева категорически против этого, так как она не хочет становиться домохозяйкой, а надеется в самое ближайшее время вернуться в кино", — уверяет источник, близкий к паре.











