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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 февраля 17, 14:43
Дакота Джонсон появилась в сверхоткровенном платье (ФОТО)
Дакота Джонсон
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В прошлом году весь мир ожидал премьеры знаменитой эротической драмы "50 оттенов серого", главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.
На год страсти вокруг актеров поутихли, однако, как только они появились на красной дорожке премьеры новой части фильма - "Пятьдесят оттенков темноты" - они вновь стали в центре внимания журналистов и публики. 

Всем известно, что фильм наполнен сексуальными сценами, и, видимо, Дакота Джонсон решила перенети немного сексуальности на красную дорожку, появившись в откровенном наряде. Да-да, платье, в котором предстала перед фанатами и фотографами актриса, хоть и было свободного кроя, однако, соблазняло глубоким декольте. Что ж, амплуа соблазнительницы отлично удается Джонсон не только на экране!







Источник: http://kinoafisha.ua/
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