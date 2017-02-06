Дакота Джонсон появилась в сверхоткровенном платье (ФОТО)

На год страсти вокруг актеров поутихли, однако, как только они появились на красной дорожке премьеры новой части фильма - "Пятьдесят оттенков темноты" - они вновь стали в центре внимания журналистов и публики.





Всем известно, что фильм наполнен сексуальными сценами, и, видимо, Дакота Джонсон решила перенети немного сексуальности на красную дорожку, появившись в откровенном наряде. Да-да, платье, в котором предстала перед фанатами и фотографами актриса, хоть и было свободного кроя, однако, соблазняло глубоким декольте. Что ж, амплуа соблазнительницы отлично удается Джонсон не только на экране!



























