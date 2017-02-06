У Анджелины Джоли роман с Джаредом Лето

Вот и Анджелина Джоли, кажется, не отстает от своего бывшего мужа Брэда Питта и уже нашла новую любовь. Ранее актрисе уже приписывали роман с Джонни Деппом, с которым они подружились на съемках фильма "Турист", а сейчас распространились слухи, что Джоли нашла нового избранника - Джареда Лето, сообщает "Ace Showbiz" со ссылкой на "Heat".





"Джаред беззаботный и немного сумасшедший - это тип Анджелины", - констатирует источник. "Он участвует в кампаниях за права ЛГБТ и сотрудничает со многими благотворительными организациями, прямо как Энджи. Когда она подала на развод с Брэдом, одним из первых, кто ей позвонил, был Джаред".





Как сообщает источник, после начала развода певец и актер позвонил Джоли, чтобы узнать, как она себя чувствует, а потом они встретились.





"Между ними будто проскочил электрический ток. Они все эти годы были друзьями, и между ними всегда была химия", - отмечает источник.





"Она не спешит заводить что-то серьезное - не сейчас, когда она проходит через непростой развод и пытается получить полную опеку над детьми, но ей нравится Джаредовое внимание. Он поднимает ей настроение. Джаред не ищет обязательств, и поэтому он сейчас идеальный для Анджелины", - объясняет источник.



