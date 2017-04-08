Неудачная попытка суицида Дочери Джеки Чана (ФОТО, ВИДЕО)

18-летняя Этта Нг - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг - много лет страдает депрессией.





Дочь известного актера Джеки Чана, 18-летнюю Этту Нг забрали в больницу из-за неудачной попытки суицида, сообщают Нескучные новости.





В деталях инцидента разбирается полиция.





Этта находится в тяжелой депрессии уже несколько лет. В частности, на ее странице в соцсети множество постов суицидального тематики.





Этта - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг. Свой роман с матерью Этты Чан называет ошибкой.













Сама Этта также много раз заявляла, что Джеки Чан для нее просто всемирно известный актер, и никаких теплых чувств она к нему не испытывает.





С матерью в Этты Нг отношения тоже достаточно сложные, так как в Элейн есть серьезные проблемы с употреблением алкоголя. В 2015 году ее обвиняли в плохом обращении с дочерью.







