Неудачная попытка суицида Дочери Джеки Чана (ФОТО, ВИДЕО)

18-летняя Этта Нг - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг - много лет страдает депрессией.
Дочь известного актера Джеки Чана, 18-летнюю Этту Нг забрали в больницу из-за неудачной попытки суицида, сообщают Нескучные новости.
В деталях инцидента разбирается полиция.
Этта находится в тяжелой депрессии уже несколько лет. В частности, на ее странице в соцсети множество постов суицидального тематики.
Этта - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг. Свой роман с матерью Этты Чан называет ошибкой.
Сама Этта также много раз заявляла, что Джеки Чан для нее просто всемирно известный актер, и никаких теплых чувств она к нему не испытывает.
С матерью в Этты Нг отношения тоже достаточно сложные, так как в Элейн есть серьезные проблемы с употреблением алкоголя. В 2015 году ее обвиняли в плохом обращении с дочерью.