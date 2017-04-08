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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 апреля 17, 21:57
Неудачная попытка суицида Дочери Джеки Чана (ФОТО, ВИДЕО)
Джеки Чан и его дочь Этта Нг
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Дочь всемирно известного актера госпитализировали после неудачной попытки суицида
18-летняя Этта Нг - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг - много лет страдает депрессией.

Дочь известного актера Джеки Чана, 18-летнюю Этту Нг забрали в больницу из-за неудачной попытки суицида, сообщают Нескучные новости.

В деталях инцидента разбирается полиция.

Этта находится в тяжелой депрессии уже несколько лет. В частности, на ее странице в соцсети множество постов суицидального тематики.

Этта - непризнанная дочь Джеки Чана и победительницы конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг. Свой роман с матерью Этты Чан называет ошибкой.



Сама Этта также много раз заявляла, что Джеки Чан для нее просто всемирно известный актер, и никаких теплых чувств она к нему не испытывает.

С матерью в Этты Нг отношения тоже достаточно сложные, так как в Элейн есть серьезные проблемы с употреблением алкоголя. В 2015 году ее обвиняли в плохом обращении с дочерью.



источник: neskuchno-news.com
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