Джордж Клуни затеял грандиозную перестройку

До момента рождения первенца пары остались пару месяцев. Это время знаменитая чета решила использовать для того, чтобы улучшить свои и без того шикарные жилищные условия — Клуни затеяли перестройку их огромного дома в Беркшире (Англия).





Ремонт дома знаменитостей оказался куда более масштабным, чем им казалось ранее. Каждый день на участке пары ведутся строительные работы с применением крупной техники. Стоит ли говорить, какой шум и гул стоит в Беркшире и его окрестностях? Соседи звездной семьи терпели, терпели, но в итоге не выдержали и обратились к Клуни с просьбой о скорейшем завершении ремонта. Но не тут то было!





Амаль и Джордж переругались со всеми вокруг, поскольку считают, что на своем участке они имеют право делать то, что хотят.





Чуть позже паре пришлось пересмотреть свое решение. Семья Клуни согласилась с тем, что их ремонт может быть кому-то неудобен. Дальше — больше: Джордж выделил большую сумму на то, чтобы оплатить всем недовольным проживание в отеле неподалеку, лишь бы уладить конфликт и зарыть топор войны. Что ж, стоит сказать, что это все-таки более разумное решение.



