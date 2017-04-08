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Шоу-бизнес
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7 апреля 17, 11:58
Джордж Клуни затеял грандиозную перестройку
Джордж Клуни
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Совсем скоро Амаль и Джордж Клуни впервые станут родителями.
До момента рождения первенца пары остались пару месяцев. Это время знаменитая чета решила использовать для того, чтобы улучшить свои и без того шикарные жилищные условия — Клуни затеяли перестройку их огромного дома в Беркшире (Англия). 

Ремонт дома знаменитостей оказался куда более масштабным, чем им казалось ранее. Каждый день на участке пары ведутся строительные работы с применением крупной техники. Стоит ли говорить, какой шум и гул стоит в Беркшире и его окрестностях? Соседи звездной семьи терпели, терпели, но в итоге не выдержали и обратились к Клуни с просьбой о скорейшем завершении ремонта. Но не тут то было!

Амаль и Джордж переругались со всеми вокруг, поскольку считают, что на своем участке они имеют право делать то, что хотят. 

Чуть позже паре пришлось пересмотреть свое решение. Семья Клуни согласилась с тем, что их ремонт может быть кому-то неудобен. Дальше — больше: Джордж выделил большую сумму на то, чтобы оплатить всем недовольным проживание в отеле неподалеку, лишь бы уладить конфликт и зарыть топор войны. Что ж, стоит сказать, что это все-таки более разумное решение.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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