Филипп Киркоров показал свою маму (ФОТО)

Певец Филипп Киркоров часто показывал своего папу. И почти никогда не делился и не выходил в свет с мамой. 6 апреля у его мамы был бы день рождения и артист решил поделиться архивными фото со своим родным человеком.





Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографии с Викторией Марковной на своей странице в Instagram. Как выяснилось, его маме исполнилось бы 80 лет. Под снимками с мамой он оставил трогательное пост:





Сегодня, шестого апреля, исполнилось бы 80 лет моей любимой маме Виктории... Как бы мы красиво отгуляли этот юбилейный год всей семьей... Маме — 80, папе — 85, мне — 50... Как жаль, что этот солнечный весенний день 2017 года она, увы, не дождалась...



















