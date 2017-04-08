Настя Каменских отдыхает в Барселоне (ВИДЕО)

Певица Настя Каменских всё чаще делиться со своими поклонниками подробностями со своей жизни. А теперь стала знакомить своих подписчиков со своими близкими и родными людьми.





Настя Каменских решила отправиться в отпуск в Испанию, а точнее, в Барселону. Туда она полетела вместе со своей мамой, Лидией Петровной, которую называет Лидочкой, и с двоюродной сестрой. О том, что Настя Каменских делала в Барселоне со своей женской компанией она рассказала в своём блоге.













Певица вместе с родными пошопились, а также посетили и показали разные достопримечательности Барселоны: цент города, Ботанический сад Маримутра и многое другое.











