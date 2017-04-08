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7 апреля 17, 12:14
Настя Каменских отдыхает в Барселоне (ВИДЕО)
Настя Каменских
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Настя Каменских отправилась на отдых в Барселону с мамой.
Певица Настя Каменских всё чаще делиться со своими поклонниками подробностями со своей жизни. А теперь стала знакомить своих подписчиков со своими близкими и родными людьми.

Настя Каменских решила отправиться в отпуск в Испанию, а точнее, в Барселону. Туда она полетела вместе со своей мамой, Лидией Петровной, которую называет Лидочкой, и с двоюродной сестрой. О том, что Настя Каменских делала в Барселоне со своей женской компанией она рассказала в своём блоге.



Певица вместе с родными пошопились, а также посетили и показали разные достопримечательности Барселоны: цент города, Ботанический сад Маримутра и многое другое.




Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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