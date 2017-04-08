Расценки за рекламу Бейонсе в Инстаграм достигли $1 млн

Такая популярность обоснована недавно опубликованным снимком беременной Бейонс в зеленой фате. Данное фото набрало рекордное количество лайков за всю историю популярной соцсети.

Более 500 тыс человек прокомментировали фотокарточку, а понравилась она – 11-ти миллионам фолловеров.

Следует отметить, что аккаунт Бейонс не самый популярный в Инстаграм. Опережают ее в гонке за подписчиками Селена Гомес и Ким Кардашьян.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что Выпускник одной из американских школ пригласил на балл Эмму Стоун. В сети появилось забавное видео.