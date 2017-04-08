Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.07
RUB
0.48
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 апреля 17, 21:44
Как снимают шоу "Холостяк-7": операторы в шкафах и кустах
Холостяк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Секретами съемочного процесса шоу "Холостяк" поделилась руководитель проекта Антонина Червонооченко.
С каждым выпуском шоу "Холостяк-7" поклонницы популярного шоу все сильнее сопереживают главному герою Дмитрию Черкасову и участницам, которые соревнуются за место в его сердце. Но что во время проекта происходит там, куда никогда не заглянуть зрителю?
    
Секретами съемочного процесса шоу "Холостяк" во время онлайн-конференции на "КП" поделилась руководитель проекта Антонина Червонооченко. 

Как оказалось, выбор локаций для нетривиальных свиданий происходит очень непросто, ведь каждая из встреч должна стать неповторимой не только для героя и его спутницы, но и для самых верных поклонниц проекта, которые смотрят "Холостяк" с самого первого сезона. 

У нас несколько основных критериев для локации для свиданий: она должна быть красивой и необычной, удобной и комфортной для героев, и обязательно приемлемой для съемки. Мы в постоянном поиске хороших локаций: ищут команда, специальный отдел, друзья друзей. Даже когда мы едем куда-то отдыхать, то оцениваем страну на потенциальное место для съемок.
 


Любопытно, что самые экстремальные моменты на рандеву главного героя с участницами первыми тестируют на себе члены съемочной группы. Это происходит для того, чтобы понять, как себя могут чувствовать герои, насколько безопасно место встречи и сколько камер понадобится для съемок. И пока зритель видит диалог двух людей, за кадром помимо них, как правило, находится от трех до 5-ти человек!



Во время индивидуальных свиданий, когда между Холостяком и девушкой возникают эмоции, мы стараемся максимально далеко ставить камеры, чтобы не мешать им и не смущать. Если съемка в помещении, остаются только операторы, которые выходят на балкон, прячутся за шкаф и даже в туалет, а все остальные уходят в коридор или соседнее помещение. Если на улице – мы располагаемся за деревьями и в кустах. Мы можем снимать практически где угодно.

Источник: hochu.ua
Ещё по теме:
Оксана Марченко сама ушла с проекта "Україна має талант"
Победительница проекта "Холостяк" будет вести утреннее шоу
Селена Гомес попытается найти свою любовь
Ирина Безрукова пробует свои силы в новом проекте (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Осадчая и Горбунов впервые опубликовали совместные фото
noimageРасценки за рекламу Бейонсе в Инстаграм достигли $1 млн
noimageНастя Каменских отдыхает в Барселоне (ВИДЕО)
noimageФилипп Киркоров показал свою маму (ФОТО)
noimageДакота Джонсон наслаждается отдыхом в Майами (ФОТО)
Лента новостей