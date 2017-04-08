Как снимают шоу "Холостяк-7": операторы в шкафах и кустах

С каждым выпуском шоу "Холостяк-7" поклонницы популярного шоу все сильнее сопереживают главному герою Дмитрию Черкасову и участницам, которые соревнуются за место в его сердце. Но что во время проекта происходит там, куда никогда не заглянуть зрителю?

Секретами съемочного процесса шоу "Холостяк" во время онлайн-конференции на "КП" поделилась руководитель проекта Антонина Червонооченко.





Как оказалось, выбор локаций для нетривиальных свиданий происходит очень непросто, ведь каждая из встреч должна стать неповторимой не только для героя и его спутницы, но и для самых верных поклонниц проекта, которые смотрят "Холостяк" с самого первого сезона.





У нас несколько основных критериев для локации для свиданий: она должна быть красивой и необычной, удобной и комфортной для героев, и обязательно приемлемой для съемки. Мы в постоянном поиске хороших локаций: ищут команда, специальный отдел, друзья друзей. Даже когда мы едем куда-то отдыхать, то оцениваем страну на потенциальное место для съемок.









Любопытно, что самые экстремальные моменты на рандеву главного героя с участницами первыми тестируют на себе члены съемочной группы. Это происходит для того, чтобы понять, как себя могут чувствовать герои, насколько безопасно место встречи и сколько камер понадобится для съемок. И пока зритель видит диалог двух людей, за кадром помимо них, как правило, находится от трех до 5-ти человек!













Во время индивидуальных свиданий, когда между Холостяком и девушкой возникают эмоции, мы стараемся максимально далеко ставить камеры, чтобы не мешать им и не смущать. Если съемка в помещении, остаются только операторы, которые выходят на балкон, прячутся за шкаф и даже в туалет, а все остальные уходят в коридор или соседнее помещение. Если на улице – мы располагаемся за деревьями и в кустах. Мы можем снимать практически где угодно.



