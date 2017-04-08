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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 апреля 17, 21:57
Осадчая и Горбунов впервые опубликовали совместные фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые после новости о свадьбе опубликовали совместные фото
Уже все знают, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов — женаты и воспитывают сына Ваню. 

Но вот на днях телевизионная и супружеская пара первые опубликовала совместные кадры после новости об их официальном бракосочетании.
    
Последние полгода украинцы гадали, вместе ли Осадчая и Горбунов и от кого беременна Катя Осадчая. Но наконец пара появилась в стильной фотосессии и таким образом рассказала о своих отношениях. Звездные супруги живут вместе за городом и время от времени делятся кадрами, сделанными еще во время первых этапов Голосу країни-7. 

И вот наконец в соцсетях Осадчей и Горбунова появились общие снимки уже как мужа и жены.

На своей странице в Инстаграм Катя Осадчая поделилась снимком с супругом, иронично его подписав:


Фото з відомим ведучим#нароботі #попрацюватиішвидкододому
 
Как ни в чем не бывало, подписала фото Катя Осадчая. Той же монетой "отплатил" супруге и Юрий Горбунов.


Фото з відомою ведучою!
 
Напомним, что сейчас Катя Осадчая совмещает работу и материнство, ведь в шоу "Светская жизнь" ей помогают звездные корреспонденты Оля Полякова, Дмитрий Комаров, Надя Дорофеева и другие. 

Теперь телезвезда снова радует поклонников роскошными нарядами, подчеркивающими достоинства фигуры.



Источник: hochu.ua 
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