Осадчая и Горбунов впервые опубликовали совместные фото

Уже все знают, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов — женаты и воспитывают сына Ваню.





Но вот на днях телевизионная и супружеская пара первые опубликовала совместные кадры после новости об их официальном бракосочетании.

Последние полгода украинцы гадали, вместе ли Осадчая и Горбунов и от кого беременна Катя Осадчая. Но наконец пара появилась в стильной фотосессии и таким образом рассказала о своих отношениях. Звездные супруги живут вместе за городом и время от времени делятся кадрами, сделанными еще во время первых этапов Голосу країни-7.





И вот наконец в соцсетях Осадчей и Горбунова появились общие снимки уже как мужа и жены.





На своей странице в Инстаграм Катя Осадчая поделилась снимком с супругом, иронично его подписав:









Фото з відомим ведучим#нароботі #попрацюватиішвидкододому

Как ни в чем не бывало, подписала фото Катя Осадчая. Той же монетой "отплатил" супруге и Юрий Горбунов.









Фото з відомою ведучою!

Напомним, что сейчас Катя Осадчая совмещает работу и материнство, ведь в шоу "Светская жизнь" ей помогают звездные корреспонденты Оля Полякова, Дмитрий Комаров, Надя Дорофеева и другие.





Теперь телезвезда снова радует поклонников роскошными нарядами, подчеркивающими достоинства фигуры.











