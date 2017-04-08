Холостяк 7 сезон: кто ушел в пятом выпуске? (ФОТО)

В пятницу, 7 апреля, состоялся пятый выпуск седьмого сезона шоу Холостяк. Главный герой шоу Дмитрий Черкасов привез девушек из Львова в Киев, где сходил на два индивидуальных свидания (с Галей и Стеллой) и на одно двойное (с Софой и Сашей, которые конфликтуют на шоу).





Во время двойного свидания 23-летней юристкой Софой и 21-летней студенткой факультета журналистики Сашей Дмитрий предложил девушкам принять участие в гонках парусных спортивных судов – регате.





Однако в завершение вечера к Дмитрию дошла информация, что Саша якобы имеет отношения за рамками проекта, а Софа сможет участвовать в шоу только до шестого эпизода.





Такое чувство, что я тут один наивный мальчик, который ищет отношений. Такого лицемерия я с вашей стороны не ожидал“, – сказал участницам Холостяк и проводил их домой.









Холостяк 7 сезон 5 выпуск: Дмитрий Черкасов отправил домой Софу и Сашу Кадр из видео





Во время церемонии роз Черкасов решил отпустить домой Юлю, аргументировав это тем, что девушке тяжело находиться на проекте из-за того, что она очень скучает по двухлетней дочери Алисе от своих первых отношений.









Холостяк 7 сезон 5 выпуск: Дмитрий и Юля Кадр из видео





Однако когда герои остались наедине, Дмитрий вручил Юле розу, попросив ее вернуться в следующем выпуске.









Интересно, что Холостяк также подарил особенную белую розу Стелле, отметив, что ему очень запомнилось индивидуальное свидание с девушкой.









Холостяк 7 сезон 5 выпуск: Дмитрий и Юля СТБ







