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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 апреля 17, 11:24
Король российского шансона сильно влип из-за Крыма
Шуфутинский Михаил
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Жадность погубила.
Волонтеры проекта "Миротворец" внесли в базу "Чистилище" своего сайта известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

У ГРАЖДАНИНА США МИШИ ШУФУТИНСКОГО СРАБОТАЛ РЕФЛЕКС НА БАБКИ, А У ЦЕНТРА МИРОТВОРЕЦ - ОХОТНИЧИЙ РЕФЛЕКС.
Миша помещен а Чистилище за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы. Теперь у Миши на старости лет потихоньку начнется новая и полная приключений жизнь. 
Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из Чистилища исчезнуть. Ждем-с.
https://psb4ukr.org/criminal/shufutinskij-mixail-zaxarovich/

Причиной такого шага стало незаконное пересечение украинской границы артистом. По информации активистов центра, 6 и 7 апреля в городах оккупированного Крыма прошли концерты Шуфутинского.



"Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из Чистилища исчезнуть", - отметили волонтеры.

"Апостроф" направил запрос в СБУ по поводу посещения оккупированного украинского полуострова Шуфутинским.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину известному российскому журналисту Артемию Лебедеву, который ранее посещал оккупированный Крым и Донбасс.

Источник: apostrophe.ua
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