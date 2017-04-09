Король российского шансона сильно влип из-за Крыма

Волонтеры проекта "Миротворец" внесли в базу "Чистилище" своего сайта известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
У ГРАЖДАНИНА США МИШИ ШУФУТИНСКОГО СРАБОТАЛ РЕФЛЕКС НА БАБКИ, А У ЦЕНТРА МИРОТВОРЕЦ - ОХОТНИЧИЙ РЕФЛЕКС.
Миша помещен а Чистилище за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы. Теперь у Миши на старости лет потихоньку начнется новая и полная приключений жизнь.
Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из Чистилища исчезнуть. Ждем-с.
https://psb4ukr.org/criminal/shufutinskij-mixail-zaxarovich/
Причиной такого шага стало незаконное пересечение украинской границы артистом. По информации активистов центра, 6 и 7 апреля в городах оккупированного Крыма прошли концерты Шуфутинского.
"Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из Чистилища исчезнуть", - отметили волонтеры.
"Апостроф" направил запрос в СБУ по поводу посещения оккупированного украинского полуострова Шуфутинским.
Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину известному российскому журналисту Артемию Лебедеву, который ранее посещал оккупированный Крым и Донбасс.