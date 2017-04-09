У ГРАЖДАНИНА США МИШИ ШУФУТИНСКОГО СРАБОТАЛ РЕФЛЕКС НА БАБКИ, А У ЦЕНТРА МИРОТВОРЕЦ - ОХОТНИЧИЙ РЕФЛЕКС.

Миша помещен а Чистилище за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы. Теперь у Миши на старости лет потихоньку начнется новая и полная приключений жизнь.

Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из Чистилища исчезнуть. Ждем-с.

https://psb4ukr.org/criminal/shufutinskij-mixail-zaxarovich/