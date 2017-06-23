Успешные люди, которые просыпаются очень рано

Пробуждение вместе с солнцем (или раньше) позволяет руководителям, например, генеральному директору Apple Тиму Куку и инвестору Shark Tank Кевину О'Лири, начать день с нуля, выполнив задачи перед тем, как весь мир только нежился в постели.

Эти “лишние“ часы с меньшими отвлечением и свежей энергией также дают им возможность заниматься творческим мышлением, тренироваться и проводить время с семьей.

И нужно отметить, что просыпаться рано не обязательно означает терять время для сна.

Здесь 13 жаворонков, которые могут убедить тебя просыпаться раньше:

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается в 3:45 утра

Тим Кук Getty

Согласно специальному рабочему профилю Время: “Он просыпается каждое утро в 3:45 каждое утро (“ Да, каждое утро“), отправляет письма по электронной почте в течение часа, затем идет в тренажерный зал, затем Starbucks (для получения ответов на свои письма), затем работа.

"Дело в том, что когда вы любите то, что вы делаете, вы на самом деле не думаете об этом как о работе. Это то, что вы делаете. И для меня удача то, где я нахожусь“, - Тим Кук.



Мишель Обама работает с 4:30 утра

Мишель Обама Getty

Да, возможно, сейчас ее жизнь изменилась, но когда ее супруг был президентом США, она всегда начинала свой день с утренней тренировки в 4:30.

“Если я не буду заниматься физическими упражнениями, я не буду чувствовать себя хорошо. Я буду в депрессии“, - говорит Мишель, отмечая, что в Белом доме легче справиться с этой задачей, где у нее “гораздо больше поддержки“, чем у обычного человека.

Генеральный директор AOL Тим Армстронг начинает свой день в 5:00 утра

Тим Армстронг Getty

Бывший руководитель Google рассказал, что он не любитель сна и просыпается в 5 утра или 5:15 каждый день, чтобы заниматься, читать, возиться с сайтом и играться со своей средней дочерью, которая также жаворонок.

Армстронг говорит, что он обычно начинает рассылку писем с 7:00 утра.

Генеральный директор Xerox Урсула Бернс поднимается в 5:15 утра

Урсула Бернс Getty

По словам Yahoo Finance, Бернс использует ранние утренние часы, чтобы писать электронные письма. При этом, ложиться спать она около полуночи.

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Она также тратит утреннее время на тренировки, в соответствии с Лора Вандеркэм и ее книгой Что самые успешные люди делают перед завтраком. По графику у Бернс час личного обучения в 6 утра дважды в неделю.

Генеральный директор GE Джефф Иммельт встает в 5:30 утра

Джефф Иммельт Getty

Иммельт рассказал Fortune, что он встает в 5:30 утра каждый день для кардио-тренировки, во время которой он читает газеты и смотрит CNBC. Он утверждает, что обычная трудовая неделя у него составляет 100 рабочих часов и так уже 24 года подряд.

Генеральный директор Pepsi Индра Нои находится в офисе с 7 утра

Индра Нои Getty

Нои просыпается в 4 утра: “Некоторые говорят, что сон - это дар, который Бог дает вам... Так вот мне этот подарок никогда не доставался“.

Директор NextDesk Дэн Ли начинает свой день в 3:30 утра

Дэн Ли Courtesy of Dan Lee

Лидер компании просыпается в 3 часа 30 минут и утверждает “Это не для всех“.

Первое, что делает Ли, когда он просыпается, это выпивает два литра воды, а затем две чашки кофе и смузи. Затем он гуляет 30 минут с собакой, затем тратит один час на чтение.

К 5:15 утра Ли в тренажерном зале, где он занимается до 6:15 утра. Он проводит следующий час, принимая душ, бреясь и отправляясь в свой офис, и к 7:15 утра он готов начать рабочий день.

Генеральный директор Twitter и Square Джек Дорси просыпается до рассвета

Джек Дорси Getty

Согласно журналу New York Magazine, сооснователь Twitterпросыпается в 5:30 утра, чтобы медитировать и отправиться на 10-километровую пробежку.

Генеральный директор Fiat Chrysler Серхио Маркионне начинает работать сразу после пробуждения в 3:30 утра

Серхио Маркионне Getty

Он просыпается в 3:30 утра, чтобы иметь дело с европейским рынком.

Ссылаясь на его график и трудовую этику, один из руководителей цитируется в Маркионне: “Серхио изобрел восьмой день, и мы его работаем“.

Основатель и председатель Virgin Group Ричард Брэнсон просыпается с солнцем около 5:45 утра

Ричард Брэнсон Getty

В интервью Business Insider Брэнсон рассказал, что он просыпается примерно в 5:45 утра, даже когда останавливается на своем частном острове, завешивая занавески так, чтобы солнце его могло разбудить.

Он делает все возможное, чтобы использовать эти ранние часы, чтобы тренироваться перед завтраком и приступить к работе.

Генеральный директор General Motors Мэри Барра находится в офисе с 6 утра

Мэри Барра Getty

Как и ее предшественник, Даниэль Акерсон, нынешний исполнительный директор GM, - это “ранняя пташка“. Согласно профилю New York Times, она регулярно работала в офисе с 6 утра, даже до того, как стала генеральным директором.

Генеральный директор Starbucks Говард Шульц в офисе с 6 утра





Говард Шульц Getty

По словам Шульца, он начинает свой день с тренировки, которая, как правило, состоит с езды на велосипеде вместе с женой. Но все же добирается до офиса он к 6 утра.

Генеральный директор Vodafone Витторио Колао поднимается в 6 утра

Витторио Колао Getty

По данным The Guardian, Колао тренируется, затем работает до 22:45, с небольшим перерывом на обед с семьей. И спать он ложиться уже в 23:30.

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