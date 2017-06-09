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5 июня 17, 10:23
Григорий Решетник во второй раз стал папой (ФОТО)
Григорий и Кристина Решетники
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Телеведущий самого романтического шоу страны Холостяк (СТБ) Григорий Решетник стал отцом во второй раз.
Супруга Григория Решетника Кристина родила телеведущему второго сына весом 4150 кг и ростом 57 см.

Радостное событие в семье произошло 4 июня в 19:12. 

Об этом сообщил сам Григорий на личной странице в соцсети, разместив фото с роддома. 


Григорий и Кристина Решетники facebook.com/reshetnik.tv

Как назвали новорожденного, Решетник не рассказал. Однако подчеркнул, что малыш с мамой чувствуют себя хорошо. 

“В таке велике свято ми вдруге стали батьками. Народився справжній богатир. Мама та синочок почувають себе відмінно. Дуже люблю дружину, синів та життя. Ми щасливі та бажаємо цих відчуттів кожному! Зі святом!“, – написал Григорий на Facebook.


Фото с роддома facebook.com/reshetnik.tv

Григорий и Кристина также воспитывают первенца – четырехлетнего сына Ивана. 


Григорий с сыном Иваном facebook.com/reshetnik.tv

Смотри запись онлайн-конференции с Григорием Решетником:


Источник: ivona
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